Ермак назвал условие начала переговоров с Россией

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что переговоры между Москвой и Киевом могут начаться только после того, как у России закончатся ресурсы для ведения конфликта. Его слова приводит Sky News.

Ермак утверждает, что Владимир Путин якобы неизбежно возобновит боевые действия на Украине, если его не принудят к «справедливому миру».

«Помогают только сильным, поэтому мы должны оставаться сильными. Настоящие переговоры о прочном мире начнутся только тогда, когда у противника больше не будет ресурсов для продолжения войны. Если Россию не заставят заключить справедливый мир, мира не будет. Будет пауза, и ей Москва воспользуется», — сказал он.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Le Parisien заявил, что избранный американский лидер Дональд Трамп знает о нежелании Киева прекращать конфликт с Москвой. Украинский президент подчеркнул, что по его мнению, существует опасность в заморозке конфликта и быстрых договоренностях с Россией.

Ранее в США предложили исключить Украину из переговоров по мирному урегулированию.