Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ермак назвал условие начала переговоров с Россией

Глава ОП Ермак: мирные переговоры начнутся, когда у России закончатся ресурсы

close
Denis Balibouse/Reuters

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что переговоры между Москвой и Киевом могут начаться только после того, как у России закончатся ресурсы для ведения конфликта. Его слова приводит Sky News.

Ермак утверждает, что Владимир Путин якобы неизбежно возобновит боевые действия на Украине, если его не принудят к «справедливому миру».

«Помогают только сильным, поэтому мы должны оставаться сильными. Настоящие переговоры о прочном мире начнутся только тогда, когда у противника больше не будет ресурсов для продолжения войны. Если Россию не заставят заключить справедливый мир, мира не будет. Будет пауза, и ей Москва воспользуется», — сказал он.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Le Parisien заявил, что избранный американский лидер Дональд Трамп знает о нежелании Киева прекращать конфликт с Москвой. Украинский президент подчеркнул, что по его мнению, существует опасность в заморозке конфликта и быстрых договоренностях с Россией.

Ранее в США предложили исключить Украину из переговоров по мирному урегулированию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами