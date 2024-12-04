Минфин РФ не заложил в бюджет на следующий год выплату дивидендов от «Газпрома»

Министерство финансов РФ не закладывало в бюджет на 2025 год поступление дивидендов от энергетической компании «Газпром». Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу РБК на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

«От «Газпрома» мы не закладывали в бюджет какие-то дивиденды », — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Силуанова, общий подход министерства заключается в том, что госкомпании должны отдавать 50% своей прибыли в качестве дивидендов. Однако если средства нужны компании, то «проще оставить дивиденды в организации», отметил он.

После слов главы Минфина акции «Газпрома» усилили снижение и упали примерно на 5% на Московской бирже. По состоянию на 18:39 по московскому времени стоимость акций компании составила 115,5 рубля, что на 4,92% ниже уровня предыдущего закрытия. Перед заявлением министра ценные бумаги находились в минусе примерно на 2%.

До этого Силуанов заявил в кулуарах форума ВТБ, что бюджет России будет исполнен при любом курсе рубля. Он добавил, что Минфин РФ готов к любым изменениям ситуации с курсом рубля.

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