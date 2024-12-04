Акции «Газпрома» усилили падение после слов Силуанова

Акции «Газпрома» усилили снижение, теряя примерно 5% на Московской бирже после заявления министра финансов России Антона Силуанова о дивидендах компании. Об этом сообщает РИА Новости.

По состоянию на 18:39 по московскому времени стоимость акций «Газпрома» составила 115,5 рубля, что на 4,92% ниже уровня предыдущего закрытия. Перед заявлением министра акции находились в минусе примерно на 2%.

4 декабря Силуанов сообщил, что в бюджет РФ на 2025 год не были заложены дивиденды от «Газпрома».

До этого министр финансов заявил в кулуарах инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», что бюджет России будет исполнен при любом курсе рубля. Силуанов добавил, что Минфин РФ готов к любым изменениям ситуации с курсом рубля.

До этого в России собрались организовать торговлю вечными контрактами на акции Сбера и «Газпрома». По данным Мосбиржи, это первые вечные фьючерсы на акции отечественных компаний на российском биржевом рынке. Как сообщает биржа, эти вечные контракты на акции откроют новый сегмент срочного рынка Московской биржи. В результате начинающие инвесторы смогут зарабатывать на изменении цены акций без их физической покупки.

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