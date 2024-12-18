Азербайджан ждет денег от России на восстановление Нагорного Карабаха

Баку приветствует российские инвестиции в восстановление Карабаха и будет рад приходу в регион компаний из РФ. Об этом заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По его словам, первый инвестиционный проект осуществил Татарстан.

«Это сервисный центр «КамАЗ» в Джабраильском районе, который был открыт руководителем Татарстана и мной... Так что мы и инвестиций ждем, и подрядчикам тоже будем рады», — сказал Алиев.

По его словам, в настоящее время делегация из Татарстана находится в Баку, и у него запланирована встреча с главой республики Рустамом Миннихановым.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. 20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. 28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах с 1 января 2024 года.

23 октября 2024 года армянский парламент утвердил регламент комиссий по делимитации с Азербайджаном. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность заключить соглашение с Азербайджаном до конца 2024 года.

Ранее Алиев заявил о надежде на мир при делимитации армяно-азербайджанской границы.