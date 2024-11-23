Пашинян готов «сделать все на 100% и даже больше» ради мира с Азербайджаном в этом году

Премьер Никол Пашинян в интервью Общественному ТВ Армении выразил готовность заключить соглашение с Азербайджаном до конца 2024 года.

«Я готов со своей стороны сделать все на 100% и даже больше, чтобы договор был подписан до конца года», — заявил премьер.

По его мнению, армянское и азербайджанское общества должны признать «страны в рамках советских границ и оставить друг друга в покое», после чего отношения между двумя республиками станут быстро развиваться.

10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что сейчас Баку и Ереван близки к достижению окончательной договоренности по тексту мирного договора.

Речь идет о соглашении, которое так и не было подписано между сторонами конфликта по итогам Второй карабахской войны 2020 года. Армянский премьер Никол Пашинян называл три принципа, необходимых для подобного договора: признание республиками территориальной целостности друг друга, определение государственной границы на основе Алма-Атинской декларации 1991 года и разблокирование региональных коммуникаций. МИД Азербайджана говорил о пяти условиях урегулирования: взаимное признание суверенитета и территориальной целостности стран, отсутствие территориальных претензий сейчас и в будущем, определение границ и установление дипотношений, воздержание от угроз безопасности в адрес друг друга, а также открытие существующих коммуникаций и создание новых.

Ранее Пашинян назвал сережку в ухе причиной миграции из Армении.