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Парламент Армении согласовал регламент комиссий по делимитации с Азербайджаном

Армянский парламент утвердил регламент комиссий по делимитации с Азербайджаном

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Аппарат Президента Республики Армения

Парламент Армении утвердил порядок работы комиссий по делимитации границ с Азербайджаном. Об этом пишет ТАСС.

«За ратификацию документа проголосовали 67 депутатов, решение принято», — сообщил председатель парламента Ален Симонян.

Отмечается, что в голосовании не участвовали представители оппозиционных партий.

Принятый документ предполагает, что армянские и азербайджанские комиссии во время процесса делимитации границ будут использовать все карты и документы, имеющие юридическое обоснование. Документ составлен на армянском, азербайджанском и русском языках и должен быть ратифицирован армянской и азербайджанской сторонами.

По словам вице-премьера, председателя армянской комиссии по делимитации границ с Азербайджаном Мгера Григоряна, главной проблемой процесса делимитации является отсутствие единой для Баку и Еревана карты.

Ранее власти Армении заявили, что Ереван и Баку согласовали часть пунктов мирного договора.

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