Власти Азербайджана объявили о локальной операции в Нагорном Карабахе

Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС.

Азербайджанское военное ведомство утверждает, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Среди целей также указаны нейтрализация военной инфраструктуры, обеспечение безопасности мирного населения и восстановление конституционного строя Азербайджана. Утверждается, что антитеррористическая операция будет носить локальный характер.

Ранее в Азербайджане заявили о готовности организовать использование Агдамской и Лачинской дорог.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.