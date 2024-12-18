Обмен» Донбасса и Новороссии на вступление Украины в Североатлантический альянс не может быть условием для мирного соглашения с Россией. Об этом в интервью ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, подобные предложения являются «информационной пропагандистской уловкой».

«Украина отдаст свою территорию. Что значит, отдаст? <...> Это не ее территория, а все время пытается преподнести, что ей придется отдать. Это историческая территория России», — сказал чиновник.

Он также заявил, что воссоединение регионов Донбасса и Новороссии с Россией является восстановлением исторической справедливости. Эта территория «снова вернулась туда, где она была», отметил губернатор.

«Поэтому условием для переговоров это вообще не может служить», — добавил он.

На прошлой неделе заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в составе России могут появиться новые регионы.

В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский предложил завершить конфликт в стране без возвращения под контроль Киева потерянных украинских территорий — в обмен на членство в НАТО.

Ранее Путин призвал Украину вывести войска из новых регионов России.