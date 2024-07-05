Путин призвал Украину вывести войска из новых регионов России

Москва настаивает на выводе Вооруженных сил Украины (ВСУ) из четырех новых регионов России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совместного выступления с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Выступление Путина транслирует телеканал «Россия 24».

Российский лидер отметил, что есть и другие условия мира. По его словам, они являются предметом рассмотрения в ходе возможной совместной работы.

Премьер Венгрии Виктор Орбан после встречи с Владимиром Путиным опубликовал пост, в котором призвал достичь мира в конфликте между Россией и Украиной.

Владимир Путин 14 июня представил новые мирные предложения по урегулированию конфликта на Украине, включая признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как частей России, установление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также отмену санкций против Москвы.

По словам президента, эта инициатива реально предполагает возможность перехода к политико-дипломатическому разрешению конфликта.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о послании Путину от Зеленского.