Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин призвал Украину вывести войска из новых регионов России

Путин: Москва настаивает на выводе ВСУ из четырех новых регионов России

Москва настаивает на выводе Вооруженных сил Украины (ВСУ) из четырех новых регионов России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совместного выступления с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Выступление Путина транслирует телеканал «Россия 24».

Российский лидер отметил, что есть и другие условия мира. По его словам, они являются предметом рассмотрения в ходе возможной совместной работы.

Премьер Венгрии Виктор Орбан после встречи с Владимиром Путиным опубликовал пост, в котором призвал достичь мира в конфликте между Россией и Украиной.

Владимир Путин 14 июня представил новые мирные предложения по урегулированию конфликта на Украине, включая признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как частей России, установление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также отмену санкций против Москвы.

По словам президента, эта инициатива реально предполагает возможность перехода к политико-дипломатическому разрешению конфликта.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о послании Путину от Зеленского.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами