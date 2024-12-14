Медведев заявил о возможности появления новых регионов в составе РФ

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в составе России могут появиться новые регионы. Об этом он сообщил в ходе съезда «Единой России», который проходит в Национальном центре «Россия», передает ТАСС.

«Кстати, этот опыт (интеграции Донбасса и Новороссии — прим. ред.) может быть востребован и дальше в случае, если в составе нашей страны появятся новые, но очень близкие регионы. Ведь это возможно», — заявил он.

До этого президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании съезда партии «Единая Россия» заявил, что все представленные в Парламенте РФ партии единодушно поддерживают меры, направленные на обеспечение безопасности жителей Донбасса и Новороссии.

Сегодня, 14 декабря, в Национальном центре «Россия» проходит XXII съезд «Единой России», где будут утверждены изменения в народной программе и уставе, а также проведена ротация высшего совета и генерального совета партии.

Ранее участники съезда «Единой России» встретились с бойцами СВО в московских госпиталях.