В Германии назвали риск для Украины в случае победы соперника Шольца

Избрание Фридриха Мерца новым канцлером Германии нанесет ущерб мирным усилиям по Украине. Об этом заявил в беседе с ТАСС депутат бундестага (парламента ФРГ), внешнеполитический эксперт фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

Парламентарий также выразил надежду, что действующий канцлер Олаф Шольц сдержит слово и не будет обострять украинский конфликт увеличением поставок оружия Киеву.

16 декабря бундестаг проголосовал за вынесение кабинету министров Шольца вотума недоверия.

Если результаты голосования утвердит президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, то в стране состоятся досрочные парламентские выборы. Их назначат на 23 февраля.

Шольц на фоне этих событий предложил президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру распустить парламент ФРГ.

В ноябре кандидат Мерц сообщил, что готов провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в случае своего избрания. При этом он заявил о готовности выдвинуть РФ ультиматум о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов. В противном случае Мерц пригрозил снять ограничения на использование поставленных Украине вооружений и поставить ей ракеты Taurus.

Ранее Шольц назвал политического оппонента Мерца «Фрицем».