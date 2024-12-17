Глава Еврокомиссии назвала запланированную сумму помощи Сирии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз (ЕС) до конца года предоставит Сирии €160 млн помощи. Об этом сообщает ТАСС.

«ЕС выполнит свои обязательства по поддержке Сирии», — сказала фон дер Ляйен по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Глава Еврокомиссии также подтвердила восстановление дипломатических контактов между Дамаском и Брюсселем.

16 декабря глава дипломатии ЕС Кая Каллас поручила европейским дипломатам посетить Дамаск для установления контактов с новыми властями.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск — столицу Сирии. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

Ранее Эрдоган назвал необходимым участие Евросоюза в урегулировании в Сирии.