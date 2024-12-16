Европейские дипломаты посетят Дамаск

Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас поручила европейским дипломатам посетить Дамаск для установления контактов с новыми властями. Об этом она сообщила перед началом в Брюсселе встречи глав МИД стран Евросоюза, передает РИА Новости.

«Я поручила высокопоставленным европейским дипломатам в Сирии посетить Дамаск, чтобы установить контакты с новым правительством и людьми на местах», — заявила глава европейской дипломатии.

Каллас добавила, что в ходе встречи глав МИД стран ЕС также будет проведено обсуждение вопроса о том, как именно Европа будет взаимодействовать с новым правительством Сирии.

Незадолго до этого ТАСС со ссылкой на российское посольство в Сирии сообщал, что посол России Александр Ефимов остается в Дамаске, дипломат продолжает выполнение своих обязанностей.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось». В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

Ранее Захарова сравнила Каллас с истеричной героиней из «Красоты по-американски».