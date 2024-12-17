Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог: убийство генерала Кириллова — повышение ставок Киевом

Политолог Пинчук: Украина еще раз доказала, что является страной-террористом

close
Минобороны РФ

Теракт, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов, — это повышение ставок Киевом. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук. По его мнению, за этим последует пересмотр антитеррористической защищенности внутри страны.

«По моему личному мнению, необходимо сформулировать публичную позицию о том, что киевский режим — это террористический режим, и он, конечно же, в том виде, в котором он сейчас существует, подлежит уничтожению, как и положено в отношении террористов, без каких-либо там окольных путей, двусмысленности и полунамеков», — подчеркнул Пинчук.

Он добавил, что данный вопрос должен быть рассмотрен на высшем государственном уровне и «достаточно недвусмысленно сформулирован».

Рано утром 17 декабря Telegram-канал SHOT сообщил о сильном взрыве на Рязанском проспекте неподалеку от кафе.

Позднее стало известно, что в результате взрыва погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник — они выходили из подъезда, в этот момент сдетонировало самодельное взрывное устройство.

Взрывчатка могла быть примотана к ручке электросамоката.

Следствие полагает, что за убийством Кириллова стоят спецслужбы Украины.

Ранее очевидец рассказал о взрыве на Рязанском проспекте в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами