Политолог: убийство генерала Кириллова — повышение ставок Киевом

Теракт, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов, — это повышение ставок Киевом. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук. По его мнению, за этим последует пересмотр антитеррористической защищенности внутри страны.

«По моему личному мнению, необходимо сформулировать публичную позицию о том, что киевский режим — это террористический режим, и он, конечно же, в том виде, в котором он сейчас существует, подлежит уничтожению, как и положено в отношении террористов, без каких-либо там окольных путей, двусмысленности и полунамеков», — подчеркнул Пинчук.

Он добавил, что данный вопрос должен быть рассмотрен на высшем государственном уровне и «достаточно недвусмысленно сформулирован».

Рано утром 17 декабря Telegram-канал SHOT сообщил о сильном взрыве на Рязанском проспекте неподалеку от кафе.

Позднее стало известно, что в результате взрыва погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник — они выходили из подъезда, в этот момент сдетонировало самодельное взрывное устройство.

Взрывчатка могла быть примотана к ручке электросамоката.

Следствие полагает, что за убийством Кириллова стоят спецслужбы Украины.

Ранее очевидец рассказал о взрыве на Рязанском проспекте в Москве.