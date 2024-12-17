В результате взрыва в Москве погиб российский генерал

В результате взрыва на Рязанском проспекте погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Кириллов регулярно проводил брифинги Минобороны в 2023 году, на которых информировал о готовящихся терактах на территории России.

По данным Mash, генерал вместе с помощником выходили из подъезда дома на Рязанском проспекте около 6 утра. В этот момент сдетонировало самодельное взрывное устройство (СВУ).

Рано утром 17 декабря Telegram-канал SHOT сообщил со ссылкой на очевидцев, что в Москве на Рязанском проспекте неподалеку от кафе «Плюшки ватрушки» произошел сильный взрыв. На место события прибыли сотрудники экстренных служб и МЧС. В связи с происшествием будет проведена проверка, в ходе которой станут известны детали случившегося.

Предполагается, что СВУ могло быть примотано к ручке самоката и приведено в действие дистанционно.

Ранее жителей Таганрога предупредили о взрывах.