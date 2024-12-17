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Очевидец рассказал о взрыве на Рязанском проспекте в Москве

Вызвавший МЧС очевидец рассказал о взрыве на Рязанском проспекте в Москве

Взрыв на Рязанском проспекте в Москве был очень мощным, ударной волной выбило стекла в здании на трех этажах. Об этом RT рассказал очевидец происшествия, который в этот момент гулял неподалеку с собакой.

По словам мужчины, раздался взрыв в 6:10. Он побежал на место происшествия и увидел двоих лежащих людей, а затем вызвал МЧС.

Напомним, взрыв произошел сегодня неподалеку от кафе «Плюшки ватрушки». По данным Mash, причиной стало самодельное взрывное устройство (СВУ). В момент происшествия рядом находились начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник, спасти которых не удалось. На место прибыли сотрудники экстренных служб и МЧС, детали произошедшего устанавливаются.

Ранее в Госдуме связали взрыв в Москве с неудачами Киева на фронте.

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