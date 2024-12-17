Следствие подозревает спецслужбы Украины в убийстве начальника войск РХБЗ

Следствие полагает, что за убийством начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова стоят спецслужбы Украины. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным издания, преступление могли организовать Главное управление разведки (ГУР) минобороны или Служба безопасности Украины. Источник предположил, что Кириллов мог быть выбран в качестве цели из-за его публичности. В частности, начальник войск РХБЗ участвовал в брифингах, рассказывая, в том числе о биолабораториях США на Украине.

Кириллов погиб утром 17 декабря в Москве в результате взрыва. По данным СК, инцидент произошел на Рязанском проспекте. Там сработало взрывное устройство, заложенное в стоящий рядом с подъездом жилого дома самокат.

Незадолго до этого к подъезду дома подъехал служебный автомобиль с водителем, который должен был отвезти Кириллова на работу. Мощность взрывного устройства составила от 200 до 300 граммов тротила.

Ранее стало известно, как самокат с СВУ оказался у дома в Москве.