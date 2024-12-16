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Трамп оценил перспективы завершения конфликта на Украине до своей инаугурации

Трамп заявил, что попытается завершить конфликт на Украине до своей инаугурации

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Jonathan Ernst/Reuters

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что попытается способствовать миру на Украине до своей инаугурации. Об этом он заявил, выступая в своей резиденции Мар-а-Лаго, передает РИА Новости.

«Я попытаюсь это сделать», — заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.

Также Трамп утверждает, что получил сигналы от Киева о стремлении достичь урегулирования конфликта с Россией. Избранный президент США отметил, что активно работает над тем, чтобы остановить конфликт в Украине, и отметил, что «небольшой прогресс» уже достигнут. По его мнению, на восстановление городов Украины после военного конфликта понадобится 100 лет, и страна уже не будет такой, как раньше. Он также в очередной раз повторил, что не допустил бы прямого противостояния Москвы и Киева.

Ранее Трамп заявил, что может пересмотреть решение Байдена об ударах вглубь России.

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