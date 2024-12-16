Трамп оценил перспективы завершения конфликта на Украине до своей инаугурации

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что попытается способствовать миру на Украине до своей инаугурации. Об этом он заявил, выступая в своей резиденции Мар-а-Лаго, передает РИА Новости.

«Я попытаюсь это сделать», — заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.

Также Трамп утверждает, что получил сигналы от Киева о стремлении достичь урегулирования конфликта с Россией. Избранный президент США отметил, что активно работает над тем, чтобы остановить конфликт в Украине, и отметил, что «небольшой прогресс» уже достигнут. По его мнению, на восстановление городов Украины после военного конфликта понадобится 100 лет, и страна уже не будет такой, как раньше. Он также в очередной раз повторил, что не допустил бы прямого противостояния Москвы и Киева.

Ранее Трамп заявил, что может пересмотреть решение Байдена об ударах вглубь России.