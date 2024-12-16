Трамп рассказал о сигналах от Киева о стремлении завершить конфликт с РФ

Избранный президент США Дональд Трамп утверждает, что получил сигналы от Киева о стремлении достичь урегулирования конфликта с Россией. Об этом он заявил, выступая в своей резиденции Мар-а-Лаго, передает РИА Новости.

Он также заявил, что делает все возможное для прекращения конфликта на Украине.

«Это бойня, которую мы не видели со времен Второй мировой, это нужно остановить. И я делаю все возможное, чтобы остановить», — отметил Трамп.

Также Трамп заявил, что активно работает над тем, чтобы остановить конфликт в Украине, и отметил, что «небольшой прогресс» уже достигнут. По его мнению, на восстановление городов Украины после военного конфликта понадобится 100 лет, и страна уже не будет такой, как раньше. Он также в очередной раз повторил, что не допустил бы прямого противостояния Москвы и Киева.

Ранее Трамп вновь не ответил, говорил ли он с Путиным после выборов.