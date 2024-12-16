Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил, что на восстановление городов Украины понадобится 100 лет

Трамп: на восстановление Украины потребуется 100 лет, она уже не будет прежней

close
Tom Brenner/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что на восстановление городов Украины после военного конфликта понадобится 100 лет, и страна уже не будет такой, как раньше. Его слова с выступления в поместье Мар-а-Лаго приводит телеканал Sky News.

Трамп заявил, что регулярно знакомится с военными сводками и «не видел ничего подобного». По его словам, происходящее на Украине – намного хуже, чем сообщают обе стороны конфликта. Он также в очередной раз повторил, что не допустил бы прямого противостояния Москвы и Киева.

«Россия не собиралась вторгаться в Украину. Когда они увидели, что произошло в Афганистане, я думаю, это навело их на мысль. Путин никогда бы туда не вошел... И многие из городов разрушены. Это восстановление на 100 лет вперед, и она [Украина] уже никогда не будет такой, как раньше», — сказал Трамп.

Трамп также заявил, что активно работает над тем, чтобы остановить конфликт в Украине, и отметил, что «небольшой прогресс» уже достигнут.

Ранее стало известно, сколько украинцев доверяют Трампу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами