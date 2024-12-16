Трамп заявил, что на восстановление городов Украины понадобится 100 лет

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что на восстановление городов Украины после военного конфликта понадобится 100 лет, и страна уже не будет такой, как раньше. Его слова с выступления в поместье Мар-а-Лаго приводит телеканал Sky News.

Трамп заявил, что регулярно знакомится с военными сводками и «не видел ничего подобного». По его словам, происходящее на Украине – намного хуже, чем сообщают обе стороны конфликта. Он также в очередной раз повторил, что не допустил бы прямого противостояния Москвы и Киева.

«Россия не собиралась вторгаться в Украину. Когда они увидели, что произошло в Афганистане, я думаю, это навело их на мысль. Путин никогда бы туда не вошел... И многие из городов разрушены. Это восстановление на 100 лет вперед, и она [Украина] уже никогда не будет такой, как раньше», — сказал Трамп.

Трамп также заявил, что активно работает над тем, чтобы остановить конфликт в Украине, и отметил, что «небольшой прогресс» уже достигнут.

Ранее стало известно, сколько украинцев доверяют Трампу.