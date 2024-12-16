Глава МАГАТЭ заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным в начале 2025 года

Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил в беседе с ТАСС, что собирается посетить Россию и Украину в начале 2025 года, а также встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Да, нужно на Украину и в Россию, как мы это делали с самого начала. Нужно поддерживать каналы коммуникации», — сказал Гросси.

10 декабря Гросси сообщил, что автомобиль экспертов агентства на дороге к Запорожской АЭС был атакован беспилотником. Удар по транспортному средству произошел на территории Украины. Он подчеркнул, что «решительным образом» осуждает произошедшее.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил признательность Гросси за точное описание атаки дрона на автомобиль с сотрудниками агентства на дороге к Запорожской АЭС.

Позднее в МИД РФ заявили, что Украина пытается отвлечь мировое сообщество от недавней атаки на работников МАГАТЭ при помощи резолюции, касающейся атомных электростанций.

Ранее в МАГАТЭ заявили о резком увеличении темпов производства обогащенного урана в Иране.