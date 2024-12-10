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В МАГАТЭ сообщили об ударе дрона по автомобилю агентства на пути к ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Гросси: дрон атаковал автомобиль экспертов по пути на ЗАЭС

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил в соцсети Х, что автомобиль экспертов агентства на дороге к Запорожской АЭС был атакован беспилотником.

По словам главы МАГАТЭ, удар по транспортному средству произошел на территории Украины. Гросси уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал и ротация сотрудников агентства была завершена.

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что «решительным образом» осуждает произошедшее.

«Мы вновь призываем, как делали это и ранее, к максимальному уважению. Ранее я уже говорил, что атаки на атомные электростанции недопустимы. Атаковать тех, кто обеспечивает ядерную безопасность и охрану этих объектов, еще более неприемлемо», — написал Гросси.

Эксперты МАГАТЭ присутствуют на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства на станцию.

В конце ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток совершили шесть атак с использованием беспилотников коптерного типа и нанесли два удара из ствольной артиллерии по территории ЗАЭС и Энергодару.

Ранее ВС России обеспечили безопасную ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

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