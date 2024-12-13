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Захарова заявила о попытках Киева отвлечь внимание от атаки на МАГАТЭ

Захарова: резолюцией по АЭС Киев пытается отвлечь внимание от атаки на МАГАТЭ

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Petrov Sergey/Global Look Press

Киевский режим пытается отвлечь мировое сообщество от недавней атаки на работников МАГАТЭ при помощи резолюции, касающейся атомных электростанций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что ссылки на украинскую резолюцию в документах сделают их как политически, так и юридически незначительными.

Захарова также подчеркнула, что украинская резолюция в МАГАТЭ по атомным станциям является необязывающей и не требует исполнения.

В ведомстве отметили, что резолюцию поддержали в основном западные страны, и ее принятие еще раз подтвердило стратегию США и их партнеров по использованию международных механизмов для достижения своих политических целей.

10 декабря гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что автомобиль экспертов агентства на дороге к Запорожской АЭС был атакован беспилотником. Удар по транспортному средству произошел на территории Украины. Он подчеркнул, что «решительным образом» осуждает произошедшее.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил признательность Гросси за точное описание атаки дрона на автомобиль с сотрудниками агентства на дороге к Запорожской АЭС.

Ранее МИД РФ осудил атаку ВСУ на экспертов МАГАТЭ в Запорожской области.

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