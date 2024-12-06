В МАГАТЭ заявили о резком увеличении темпов производства обогащенного урана в Иране

Иран начал быстро наращивать темпы производства и накопления обогащенного до 60% урана. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает агентство Reuters.

«Сегодня агентство объявляет, что возможности производства [урана, обогащенного] до 60% резко увеличиваются», — сказал Гросси.

Если раньше Иран производил 5-7 кг обогащенного урана в месяц, то теперь этот объем может увеличиться в 7-8 раз и более, отметил глава МАГАТЭ.

22 ноября глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами объявил о запуске «значительного количества» новых продвинутых центрифуг в ответ на принятие МАГАТЭ антииранской резолюции.

21 ноября совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с критикой Ирана за отсутствие сотрудничества по ядерной проблеме. Посол Тегерана в МАГАТЭ Мохсен Назир Асл заявлял, что данная резолюция «политически мотивирована».

Ранее в МИД РФ отреагировали на антииранскую резолюцию МАГАТЭ.