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Политолог назвал интересы россиян одним из приоритетных направлений работы Путина

Политолог Костин: Путин высоко оценил работу «Единой России» на благо страны

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

В ходе своего выступления на XXII съезде «Единой России» президент РФ Владимир Путин высоко оценил работу партии и дал определенный карт-бланш на дальнейшую работу, отметил политолог, председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

По словам политолога, Путин обозначил 2 ключевых направления, которые во многом определят образ России на перспективу.

«Первое, это всесторонняя поддержка участников СВО, которые отстаивают наше право на выбор собственного пути развития и формирование новой элиты страны.

Особенно стоит отметить поручение Путина на запуск в регионах аналогии программы «Время героев». Это позволит масштабировать подготовку участников СВО к работе в политике, системе госуправления и общественной сфере», — отметил политолог.

Вторым приоритетным направлением, по мнению Костина, является работа «Единой России» в целях обеспечения достойной жизни россиян.

«Делается особенный акцент на всеобъемлющее исполнение народной программы и ее развитие в реальном времени», — сказал он.

Политолог подчеркнул, что Владимир Путин, фактически, поручил «Единой России» начинать готовиться к большому избирательному циклу.

«Партия должна показать свою работу и достучаться до большинства россиян», — заключил политолог.

Ранее Владимир Путин выступил на XXII съезде партии «Единая Россия».

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