Нарышкин ответил на вопрос о контактах с ЦРУ по Сирии

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин сообщил ТАСС, что у него не было контактов с Центральным разведывательным управлением США по ситуации в Сирии.

«Нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

10 декабря Нарышкин заявил, что судьба Сирии как государства будет зависеть от того, смогут ли различные силы в оппозиции найти согласие.

До этого он сказал, что американская военная база Эт-Танф, расположенная на границе Сирии, Иордании и Ирака, превратилась в фабрику по производству подконтрольных Западу боевиков. По его словам, ЦРУ и Ми-6 готовят там структуры, которые «предполагается сделать военизированным ядром госпереворотов в странах постсоветского пространства».

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить Башару Асаду убежище.

Ранее Нарышкин заявил, что ожидает от Запада попытки развязать глобальную войну с эпицентром в Евразии.