Нарышкин заявил, что судьба Сирии будет зависеть от согласия сил оппозиции

Судьба Сирии как государства будет зависеть от того, смогут ли различные силы в оппозиции найти согласие, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, отвечая на соответствующий вопрос Павла Зарубина. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.

По его словам, от того, смогут ли различные силы, представленные в сирийской оппозиции, найти согласие, будет во многом зависеть судьба сирийского народа и Сирии как государства. Нарышкин отметил, что Сирия — страна, «созданная из многих лоскутов».

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить Башару Асаду убежище.

Ранее представитель оппозиции в Сирии высказался о связях с Россией.