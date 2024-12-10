Нарышкин ожидает от Запада попытки развязать глобальную войну

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин считает возможным сценарием попытку развязывания глобальной войны с эпицентром в Евразии. Об этом он заявил в интервью журналу «Разведчик».

«Считаю, что вполне. Одним из возможных сценариев развития событий в среднесрочной перспективе остается попытка развязывания западниками глобального вооруженного конфликта с эпицентром в Евразии. Такой, знаете, проверенный способ мирового капитала выйти из кризиса», — сказал он, отвечая на вопрос, готов ли Запад пойти на крайние меры.

При этом Нарышкин назвал обнадеживающим то, что США и Великобритания — далеко не единственные, кто связан общими ценностями. В мире появились новые, не менее устойчивые группы стран, «которые, объединившись, способны противостоять англосаксонским авантюрам и самостоятельно урегулировать любые проблемы, удерживая планету от сползания к Третьей мировой», добавил глава СВР.

7 декабря издание Newsweek со ссылкой на экспертов писало, что конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну.

Ранее Нарышкин заявил, что судьба Сирии будет зависеть от согласия сил оппозиции.