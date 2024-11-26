Глава СВР назвал американскую базу в Сирии фабрикой по производству боевиков

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что американская военная база Эт-Танф на границе Сирии, Иордании и Ирака превратилась в фабрику по производству подконтрольных Западу боевиков. Об этом сообщает ТАСС.

«Отдельного внимания наших разведслужб и спецслужб заслуживают работа Центрального разведывательного управления США и британской Ми-6 по подготовке структур, которые предполагается сделать военизированным ядром госпереворотов в странах постсоветского пространства», — сказал глава СВР на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.

В начале октября Нарышкин заявлял, что американская разведка с самого начала конфликта передавала Украине данные для ударов по гражданской инфраструктуре России. В рамках своего выступления на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ глава СВР также заявил, что украинские власти, не имея шанса добиться стратегического успеха, занимаются организацией терактов в России.

Ранее в СВР заявили о планах Запада по дестабилизации в Белоруссии.