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Пашинян отправился в Москву

Пашинян вылетел в Москву на заседание межправительственного совета ЕАЭС

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Председатель армянского правительства Никол Пашинян отправился в Москву, чтобы принять участие в заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров республики.

В свою очередь, премьер-министр опубликовал в личном аккаунте в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео из самолета. В подписи к ролику он сообщил, что уже вылетел в РФ.

Заседание межправительственного совета ЕАЭС состоится в российской столице 13 декабря.

Предыдущая встреча в таком формате прошла 1 октября 2024 года в Ереване. Тогда премьер-министр Армении обратил внимание, что Евразийский экономический союз не имеет единого энергетического рынка. Как сказал Пашинян, этот факт отрицательно влияет на рост экономик стран — членов организации.

ЕАЭС — это международная организация, целью работы которой является региональная экономическая интеграция. Евразийский экономический союз был создан в 2015 году и включает в себя пять государств (РФ, Белоруссию, Армению, Киргизию и Казахстан).

Ранее в Армении объяснили отказ от проведения саммита ЕАЭС в декабре текущего года.

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