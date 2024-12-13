Председатель армянского правительства Никол Пашинян отправился в Москву, чтобы принять участие в заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров республики.

В свою очередь, премьер-министр опубликовал в личном аккаунте в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео из самолета. В подписи к ролику он сообщил, что уже вылетел в РФ.

Заседание межправительственного совета ЕАЭС состоится в российской столице 13 декабря.

Предыдущая встреча в таком формате прошла 1 октября 2024 года в Ереване. Тогда премьер-министр Армении обратил внимание, что Евразийский экономический союз не имеет единого энергетического рынка. Как сказал Пашинян, этот факт отрицательно влияет на рост экономик стран — членов организации.

ЕАЭС — это международная организация, целью работы которой является региональная экономическая интеграция. Евразийский экономический союз был создан в 2015 году и включает в себя пять государств (РФ, Белоруссию, Армению, Киргизию и Казахстан).

Ранее в Армении объяснили отказ от проведения саммита ЕАЭС в декабре текущего года.