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Песков ответил на вопрос о рабочей поездке Пашиняна в Москву

Песков: Путин не планирует встречаться с Пашиняном во время его визита в Москву

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин не планирует встречаться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ходе его визита в российскую столицу. Об этом во время регулярного брифинга заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сегодня отдельная встреча [Путина и Пашиняна] не планируется. Там идет работа по премьерской программе», — отметил пресс-секретарь главы государства, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Также он рассказал, что российское руководство ждет, что председатель кабинета министров Армении примет участие в предстоящем саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Мероприятие состоится 25 декабря в Санкт-Петербурге.

«Президент приглашал господина Пашиняна [на саммит] и ждет его наряду с другими коллегами. <...> Там будет и [встреча в рамках СНГ], и [саммит] ЕАЭС», — уточнил представитель Кремля.

Утром 13 декабря пресс-служба армянского правительства сообщила, что Пашинян вылетел в Москву. Здесь премьер-министр примет участие в заседании межправительственного совета ЕАЭС, которое состоится в этот же день.

Ранее в Армении назвали почти невозможным возобновление работы в рамках ОДКБ.

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