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Песков рассказал о планах Путина после выступления на заседании совета СГ

Песков: после заседания совета СГ Путин и Лукашенко проведут закрытую встречу

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Григорий Сысоев/РИА Новости

После выступления на заседании Высшего госсовета Союзного государства (СГ) в Минске президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут закрытую встречу. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По его словам, график у Путина 6 декабря насыщенный.

Президент России днем 6 декабря прилетел в Белоруссию.

Как сообщали в Кремле, главы двух государств обсудят вопросы безопасности, а именно укрепление общего оборонного пространства в рамках Союзного государства, после чего подпишут совместный договор о гарантиях безопасности и концепцию безопасности СГ.

Помимо прочего планируется принять конкретные решения по введению комфортных тарифов на услуги связи — отмене роуминга между странами, формированию общего рынка электроэнергии, борьбе с незаконным ввозом товаров.

В 2024 году отмечается 25 лет с момента подписания Договора о Союзном государстве, подписанным Россией и Белоруссией. Встреча Путина и Лукашенко приурочена к этой дате.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, какие задачи решает договор о гарантиях безопасности с Белоруссией.

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