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Путин принял министра обороны Индии Сингха

Песков: Путин в Кремле встретился с министром обороны Индии

Президент РФ Владимир Путин в Кремле встретился с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Владимир Путин принял в Кремле министра обороны Индии Сингха, находящегося в России с рабочим визитом», — сказал представитель Кремля.

До этого в ходе переговоров с главой Минобороны РФ Андреем Белоусовым в Москве министр заявил, что Индия, несмотря на геополитические вызовы и значительное давление, приняла осознанное решение углублять и расширять сотрудничество с Россией.

В конце ноября стало известно, что глава министерства обороны Индии Раджнатх Сингх 8–10 декабря совершит визит в Россию. В рамках визита запланировали посещение Москвы и Калининграда, где высокий гость примет участие в церемонии поднятия флага на фрегате проекта 11356 и передаче корабля в состав военно-морских сил Индии.

Ране сообщалось, что Индия закупит у России РЛС «Воронеж» на $4 млрд.

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