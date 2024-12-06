Путин встретился с Лукашенко

Президент России Владимир Путин встретился в Минске с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Церемония официальной встречи прошла во Дворце независимости, передает ТАСС.

Для передвижения по столице Белоруссии, как и всегда в зарубежных поездках, глава государства использовал российский представительский автомобиль «Аурус».

Лукашенко встретил Путина внутри дворца, недалеко от входа. Лидеры двух государств пожали друг другу руки, обнялись и переговорили на ходу.

Лукашенко и Путин вместе проведут Высший госсовет Союзного государства, где они должны обсудить важные разноплановые вопросы — от обороны до тарифов на связь. Кроме того, сегодня запланировано подписание совместных документов. После основной программы Путин и Лукашенко планируют провести отдельную встречу.

6 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что после выступления на заседании Высшего госсовета Союзного государства (СГ) в Минске президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут закрытую встречу.

Ранее в Совбезе Белоруссии рассказали о «красных кнопках» Путина и Лукашенко.