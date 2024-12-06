Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин встретился с Лукашенко

Путин в Минске встретился с Лукашенко

close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретился в Минске с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Церемония официальной встречи прошла во Дворце независимости, передает ТАСС.

Для передвижения по столице Белоруссии, как и всегда в зарубежных поездках, глава государства использовал российский представительский автомобиль «Аурус».

Лукашенко встретил Путина внутри дворца, недалеко от входа. Лидеры двух государств пожали друг другу руки, обнялись и переговорили на ходу.

Лукашенко и Путин вместе проведут Высший госсовет Союзного государства, где они должны обсудить важные разноплановые вопросы — от обороны до тарифов на связь. Кроме того, сегодня запланировано подписание совместных документов. После основной программы Путин и Лукашенко планируют провести отдельную встречу.

6 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что после выступления на заседании Высшего госсовета Союзного государства (СГ) в Минске президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут закрытую встречу.

Ранее в Совбезе Белоруссии рассказали о «красных кнопках» Путина и Лукашенко.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами