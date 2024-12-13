Избранному президенту США Дональду Трампу необходимо отменить все предыдущие решения, принятые главой государства Джо Байденом и его администрацией по Украине. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Порвите со всеми предыдущими решениями США, порвите с Британией и порвите с Францией Макрона!» — обратился он к Трампу.

Накануне Трамп в интервью журналу Time сообщил, что «глупое» решение президента Украины Владимира Зеленского о нанесении ракетных ударов по России — самая опасная ситуация на данный момент. Он предположил, что Зеленский решил начать пускать ракеты по России с одобрения действующего президента США Джо Байдена.

Также Трамп подчеркнул, что выступает против нанесения силами украинской армии ударов по России американским дальнобойным оружием. По его словам, он не понимает, почему власти США это одобряют.

До этого Минобороны РФ сообщало, что украинские войска 11 декабря атаковали военный аэродром в Таганроге с использованием шести американских баллистических ракет ATACMS. Два снаряда были сбиты расчетом зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», а остальные — нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы. В военном ведомстве подчеркнули, что удар западным оружием по Таганрогу не останется без ответа.

Ранее был опубликован план посланника Трампа по Украине.