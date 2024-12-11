В МО РФ заявили о намерении ответить на удар ATACMS по аэродрому в Таганроге

В Минобороны России заявили, что удар, нанесенный ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге, не останется без ответа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

«Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты», — сказано в заявлении Минобороны РФ.

По информации ведомства, в ночь на 11 декабря украинские войска атаковали военный аэродром в Таганроге с использованием шести баллистических ракет ATACMS. Два снаряда были сбиты расчетом зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», а остальные — нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил, что «Орешник» отменяет необходимость применения ядерного оружия.