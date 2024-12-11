Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина ударила по Таганрогу шестью ракетами ATACMS

Минобороны: ВСУ ударили по аэродрому Таганрог шестью ракетами ATACMS

close
Defense Ministry/Global Look Press

Достоверно установлено, что при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по аэродрому в Таганроге были использованы шесть баллистических ракет ATACMS. Об этом сообщает министерство обороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что две ракеты были сбиты расчетом ЗРПК «Панцирь», остальные были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы.

В результате падения обломков ракет есть пострадавшие среди личного состава. Разрушений не зафиксировано, однако два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной техники, а также гражданские автомобили на прилегающей автостоянке получили незначительные повреждения от осколков.

Минобороны подчеркнуло, что данная атака с использованием западного дальнобойного оружия не останется без ответа, и будут предприняты соответствующие меры.

Таганрог подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 11 декабря. Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что в результате обстрела одно из промышленных предприятий в городе получило повреждения. Более того, сгорели 14 транспортных средств.

Ранее в Госдуме прокомментировали ракетную атаку на Таганрог.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами