Украина ударила по Таганрогу шестью ракетами ATACMS

Достоверно установлено, что при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по аэродрому в Таганроге были использованы шесть баллистических ракет ATACMS. Об этом сообщает министерство обороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что две ракеты были сбиты расчетом ЗРПК «Панцирь», остальные были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы.

В результате падения обломков ракет есть пострадавшие среди личного состава. Разрушений не зафиксировано, однако два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной техники, а также гражданские автомобили на прилегающей автостоянке получили незначительные повреждения от осколков.

Минобороны подчеркнуло, что данная атака с использованием западного дальнобойного оружия не останется без ответа, и будут предприняты соответствующие меры.

Таганрог подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 11 декабря. Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что в результате обстрела одно из промышленных предприятий в городе получило повреждения. Более того, сгорели 14 транспортных средств.

Ранее в Госдуме прокомментировали ракетную атаку на Таганрог.