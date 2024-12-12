Трамп заявил о «глупом» решении Зеленского

«Глупое» решение президента Украины Владимира Зеленского о нанесении ракетных ударов по России — самая опасная ситуация на данный момент. Об этом в интервью журналу Time заявил избранный президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

Трамп предположил, что Зеленский решил начать пускать ракеты по России с одобрения действующего президента США Джо Байдена.

«Я думаю, что это серьезная эскалация. Я думаю, что это глупое решение», — добавил он.

В том же интервью Трамп подчеркнул, что выступает против нанесения силами украинской армии ударов по России американским дальнобойным оружием. По его словам, он не понимает, почему власти США одобряют это.

При этом Трамп заявил, что не собирается «бросать» Украину. Он заявил, что хочет добиться соглашения для урегулирования конфликта, а единственный способ добиться этого, считает политик, — не оставлять Киев без поддержки.

Ранее стало известно , сколько украинцев доверяют Трампу.