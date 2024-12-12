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Трамп заявил, что против ударов ВСУ по России

Трамп заявил, что против ударов Украины по РФ дальнобойным оружием США

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Jonathan Ernst/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что против нанесения силами украинской армии ударов по России американским дальнобойным оружием. Об этом он сообщил в интервью журналу Time.

По его словам, подобные действия со стороны Киева приводят к большей эскалации конфликта.

«Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль в Россию», — заявил он.

По словам избранного лидера, он не понимает, зачем американская сторона так поступает.

До этого депутат Госдумы и член комитета по обороне Виктор Заварзин заявил, что Россия не согласится на прекращение огня с Украиной на Новый год. По его словам, российский лидер Владимир Путин давно определил позицию по прекращению конфликта на Украине. Кроме того, Путин заявлял, что не следует давать ВСУ время на передышку и вооружение.

Недавно бывший посол Вашингтона в Москве Майкл Макфол заявил, что избранному президенту США Дональду Трампу после официального вступления в должность следует убедить Украину отказаться от возвращения утраченных территорий, а взамен пообещать принять страну в НАТО.

Ранее в США заявили, что победа Трампа может сделать 2025 год переломным для Украины.

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