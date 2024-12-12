Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков назвал невозможными переговоры с Украиной из-за законодательного запрета на переговоры с Россией при действующем президенте Владимире Путине. Его слова приводит «Интерфакс».

«Абсурдность рассуждений о каких-то переговорах при том, что они номинально запрещены, наверное, очевидна всем, кроме тех, кто занимается определением политики Киева. Я имею в виду не только руководство Украины; политикой Киева в значительной мере озабочены и ей занимаются за тысячи километров от Киева», — пояснил дипломат.

Рябков подчеркнул, что для России неприемлемо включение Украины в состав НАТО. По его словам, он не ожидает существенных изменений политики в отношении РФ от нового руководства США.

«Радикально мы не увидим от Вашингтона отказа от антироссийского курса», — предупредил он.

При этом дипломат отметил, что приход Трампа к власти состоится уже скоро, и тогда Россия будет готова к диалогу с его администрацией.

До этого Рябков заявил, что Россия готова изучать предложения избранного президента США Дональда Трампа по Украине.

В начале декабря агентство Reuters, ссылаясь на источники, близкие к Трампу, и анализ предложений по плану его советников, писало, что План по урегулированию украинского конфликта Трампа включает в себя отказ Украины от территорий в пользу России, а также снятие вопроса о членстве Украины в НАТО.

Также OSW Report публиковало план спецпосланника США по Украине Кита Келлога из пяти пунктов.

Ранее в МИД РФ прокомментировали план Келлога по Украине.