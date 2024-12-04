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В МИД РФ прокомментировали план Келлога по Украине

Захарова: план Келлога по Украине — не официальный документ, обсуждать его рано

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что план Кита Келлога, который займет должность помощника избранного президента США Дональда Трампа и спецпосланника по Украине и России, обсуждать преждевременно, так как он не является официальным документом. Ее слова передает ТАСС.

«Так называемый план Кита Келлога нельзя считать официальным документом. <…> Мы ... готовы рассматривать конструктивные предложения, направленные на устранение первопричин конфликта, и будут учитывать реалии на земле в совокупности тех российских интересов, которые были нами обозначены», — пояснила Захарова.

Она добавила, что не уверена, что стоит сейчас официально рассматривать подобные идеи.

План Келлога предполагает заморозку российско-украинского конфликта по линии соприкосновения, ввод демилитаризованной зоны и частичное снятие санкций с России в обмен на прекращение огня.

До этого агентство Reuters писало, что план по урегулированию украинского конфликта избранного президента США Дональда Трампа включает в себя отказ Украины от территорий в пользу России, а также снятие вопроса о членстве Украины в НАТО.

Ранее в Германии заявили о критической для США ситуации в зоне СВО.

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