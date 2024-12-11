Путин обсудил с главой Узбекистана Украину и Сирию

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Мирзиёев и Путин поговорили об укреплении двусторонних отношений РФ и Узбекистана и реализации достигнутых в мае договоренностей.

Кроме того, лидеры поделились друг с другом мнениями об обстановке на Украине и в Сирии.

Мирзиёев прилетал в российскую столицу 8 мая. Тогда он участвовал в саммите Евразийского экономического союза как глава государства-наблюдателя и в торжественных мероприятиях, посвященных 79-й годовщине Победы.

Также узбекистанский лидер посещал РФ в октябре, что будет присутствовать на заседании Совета глав государств СНГ.

Путин также в этом году посещал Узбекистан — в конце мая. 27 числа в Ташкенте состоялись переговоры российского лидера с Мирзиёевым. Сначала встреча прошла в узком составе, а затем в расширенном формате.

На следующий день пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в результате главы государств общались до трех часов утра. По его словам, после окончания официальной части Мирзиёев пригласил Путина к себе домой.

Ранее Путин обсудил конфликт на Украине с Орбаном.