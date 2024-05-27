Путин начал переговоры с Мирзиёевым

Российский лидер Владимир Путин начал переговоры со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым. Встреча глав государств проходит в Ташкенте, передает ТАСС.

Сообщается, что лидеры двух страны проведут переговоры в узком составе, а позже встреча будет приходить в расширенном формате.

Отмечается, что главы России и Узбекистана обсудят сотрудничество в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. Также будет обсуждаться региональные проблемы.

До этого сообщалось, что Путин прибыл к президентскому дворцу в загородной резиденции «Куксарой» для переговоров со своим коллегой из Узбекистана Мирзиёевым. Ожидается, что в ходе двусторонних переговоров на высшем уровне стороны побеседуют в узком составе, а затем продолжат переговоры уже с участием делегаций.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала заявил, что Россия открыта к развитию сотрудничества с Казахстаном и Узбекистаном по поставкам газа. Он добавил, что Узбекистан является традиционным и очень важным для России партнером в Центральной Азии.

Ранее Путин заявил, что Россия может работать с любым президентом США.