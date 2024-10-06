Президент Узбекистана анонсировал визит в Москву

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в начале октября приедет с визитом в Россию. Об этом сообщает его пресс-служба.

Отмечается, что рабочий визит политика в Москву будет проходить 7-8 октября. В это время Мирзиёев поучаствует в заседании Совета глав государств СНГ.

«Интерфакс» передавал, что очередное заседание Совета глав государств Содружества независимых государств состоится 8 октября. На нем лидеры обменяются мнениями о взаимодействии в рамках организации и примут решение о председательстве в Содружестве в следующем году. Кроме того, они подпишут решения об объявлении культурных столиц СНГ на ближайшие три года, примут поправки в ряд документов о взаимодействии в правовой области и в сфере обеспечения безопасности.

В прошлый раз Мирзиёев прилетал в российскую столицу 8 мая. Тогда он участвовал в саммите Евразийского экономического союза как глава государства-наблюдателя и в торжественных мероприятиях, посвященных 79-й годовщине Победы. Помимо президента Узбекистана, в октябре в Москву также приедет президент Киргизии.

Ранее в Узбекистане избиение школьника вылилось в международный скандал.