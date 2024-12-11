Путин обсудил с Орбаном конфликт на Украине

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудили украинскую проблематику. Об этом сообщили в Кремле, передает РИА Новости.

Путин сообщил Орбану о деструктивной позиции Киева, которая исключает возможности для урегулирования конфликта. Также Орбан выразил заинтересованность в активном сотрудничестве для совместного поиска дипломатического решения украинского кризиса.

Кроме того, в ходе разговора были затронуты вопросы напряженной обстановки в Ближневосточном регионе на фоне последних событий в Сирии.

Также Путин и Орбан обсудили торгово-экономическое сотрудничество, включая продвижение взаимовыгодных проектов в энергетической сфере.

В среду Орбан заявил, что либеральный мировой порядок закончился, и теперь мир ждут радикальные перемены. По его мнению, только страны, максимально использующие собственные силы, «смогут стать победителями во время перемен». А те государства, которые «подчиняются, становятся в ряд», не могут показать свои ценности, «не способны обнаружить силу», присущую венгерскому национальному характеру, «в короткое время потеряют значимость», считает глава кабмина.

Ранее в России допустили переговоры по Украине в следующем году с одним условием.