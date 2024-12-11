Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер Венгрии встретится с Эрдоганом

Пресс-секретарь Орбана сообщил о скорой встрече премьера с Эрдоганом

close
Bernadett Szabo/Reuters

Глава венгерского правительства Виктор Орбан 12 декабря встретится с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря премьера Венгрии Берталана Хаваши.

«Президент Эрдоган и Виктор Орбан обсудят текущие международные проблемы, конфликты на Украине и Ближнем Востоке, перспективы установления мира, а также ряд вопросов венгерско-турецких отношений», — рассказал представитель Орбана.

Премьер Венгрии также посетит несколько мероприятий, связанных с закрытием в Турции Года венгерской культуры.

11 декабря Орбан провел часовой телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. После беседы он заявил, что в настоящее время весь мир живет в самые опасные недели конфликта на Украине, однако страны, желающие урегулирования, используют все имеющиеся в распоряжении дипломатические средства.

До этого Орбан встречался с избранным президентом США Дональдом Трампом и папой Римским.

Ранее Песков заявил, что Орбан не передавал Путину посланий от Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами