Премьер Венгрии встретится с Эрдоганом

Глава венгерского правительства Виктор Орбан 12 декабря встретится с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря премьера Венгрии Берталана Хаваши.

«Президент Эрдоган и Виктор Орбан обсудят текущие международные проблемы, конфликты на Украине и Ближнем Востоке, перспективы установления мира, а также ряд вопросов венгерско-турецких отношений», — рассказал представитель Орбана.

Премьер Венгрии также посетит несколько мероприятий, связанных с закрытием в Турции Года венгерской культуры.

11 декабря Орбан провел часовой телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. После беседы он заявил, что в настоящее время весь мир живет в самые опасные недели конфликта на Украине, однако страны, желающие урегулирования, используют все имеющиеся в распоряжении дипломатические средства.

До этого Орбан встречался с избранным президентом США Дональдом Трампом и папой Римским.

Ранее Песков заявил, что Орбан не передавал Путину посланий от Трампа.