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Песков заявил, что Орбан не передавал Путину посланий от Трампа

Песков: Орбан не передавал посланий Путину от Трампа в телефонном разговоре

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не передавал посланий президенту РФ Владимиру Путину от Дональда Трампа во время телефонного разговора. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит Интерфакс.

«Вы слышали, там в основном энергетика, обмен мнениями по Украине, сирийским делам», — сказал представитель Кремля.

В понедельник венгерский премьер общался с избранным президентом США в его резиденции в Мар-а-Лаго, а в среду созвонился с главой российского государства.

Орбан во время телефонного разговора подчеркнул, что в настоящее время весь мир живет в самые опасные недели конфликта. Он указал, что стороны используют все имеющиеся в распоряжении дипломатические средства, чтобы максимально содействовать прекращению огня и миру.

В свою очередь, Путин сообщил премьеру Венгрии о деструктивной позиции Киева, которая исключает возможности для урегулирования конфликта. Орбан выразил заинтересованность в активном сотрудничестве для совместного поиска дипломатического решения украинского кризиса.

Ранее Орбан рассказал о шаге Путина, который заставляет задуматься весь Запад.

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