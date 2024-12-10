Орбан встретился с Трампом и Маском

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в социальной сети Х сообщил, что он встретился с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, его будущим советником по национальной безопасности Майком Уолцем и предпринимателем Илоном Маском в резиденции Трампа Мар-а-Лаго.

«Будущее началось. День в Мар-а-Лаго с Дональдом Трампом, Илоном Маском и Майком Уолцем», — написал Орбан, комментируя совместное фото.

На встрече также присутствовал глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он отметил, что беседа с будущей администрацией США «была долгой».

8 декабря Трамп заявил, что Украине, «вероятно», стоит ожидать, что Соединенные Штаты при новой администрации не будут предоставлять ей столько же военной помощи, сколько направляла Киеву администрация уходящего президента Джо Байдена.

В ноябре Орбан заявлял, что США выйдут из конфликта на Украине после инаугурации и вступления в должность президента страны Дональда Трампа.

Ранее Зеленский упрекнул США в недостаточной помощи.