Орбан выразил надежду на ватиканский опыт в урегулировании конфликта на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с папой Римским Франциском в среду выразил надежду на использование дипломатического опыта Ватикана для поиска путей разрешения конфликта на Украине. Об этом венгерский лидер написал на своей странице в соцсети X.

Орбан отметил, что с самого начала войны на Украине Ватикан и Венгрия выступали за мир, и сейчас есть возможность его достичь. Он подчеркнул важность использования данного шанса, отметив, что для этого потребуются как молитвы Святейшего Отца, так и бесценный дипломатический опыт Ватикана.

Кроме того, премьер-министр указал на то, что в преддверии Рождества многие европейские лидеры продолжают поддерживать активизацию военных действий на Украине, что, по его мнению, является опасным. Орбан предупредил о риске расширения конфликта и подчеркнул необходимость совместных усилий для предотвращения необратимых решений мировых лидеров, добавив, что для достижения мира нужно как можно быстрее добиться прекращения огня.

26 ноября Орбан заявил, что 2025 год станет фантастическим, если российско-украинский конфликт будет урегулирован.

Ранее в канцелярии Орбана высказались о возможности его поездки в Москву на 80-летие Победы.