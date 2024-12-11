Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом глава венгерского правительства написал в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня утром час говорил по телефону с президентом Путиным», — написал Орбан.

Премьер Венгрии подчеркнул, что в настоящее время весь мир живет в самые опасные недели конфликта. Орбан указал, что стороны используют все имеющиеся в распоряжении дипломатические средства, чтобы максимально содействовать прекращению огня и миру.

В свою очередь, Путин сообщил Орбану о деструктивной позиции Киева, которая исключает возможности для урегулирования конфликта. Премьер Венгрии выразил заинтересованность в активном сотрудничестве для совместного поиска дипломатического решения украинского кризиса.

Среди прочего глава венгерского правительства отметил, что либеральный мировой порядок закончился. По мнению Орбана, мир ждут радикальные перемены, и только страны, максимально использующие собственные силы, «смогут стать победителями во время перемен».

Ранее в России допустили переговоры по Украине в следующем году с одним условием.